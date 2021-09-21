Шашилов — о сборе в Сочи: результатами контрольной тренировки доволен

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал сбор команды в Сочи.
«Замечательно, практически всё выполнено, погода никаких срывов не дала. Так, лёгкие недомогания спортсменов, но это всё в рамках. Всё нормально, всё хорошо.
Кто лучше всех работает ногами, функционально — это всё те же, что были на Кубке мира, единственное, что Настя Шевченко приболела. В таком щадящем режиме был старт у неё. Выступали все, кто находится более или менее в хорошей форме. Ирина Казакевич, Анастасия Гореева — они молодцы, Лера Васнецова здорово прошла.
Результатами контрольной тренировки доволен, такой первый спринт в горах. Задача была — проработаться. Ну, мы молодцы: с лёжкой справились, а на стойке немножко закрутились. Так что результаты более или менее стабильные, последний круг всем удался. Значит, что скоростная выносливость есть», — приводит слова Шашилова Союз биатлонистов России.
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