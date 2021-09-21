«Моё место силы». Ольга Зайцева вернулась на стадион в Сочи, где выигрывала серебро

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева посетила стадион «Лаура» в Сочи, где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» биатлонистки Ольги Зайцевой.

«Мое место силы. Небольшая перезагрузочка. И немного ностальгии», – написала Зайцева у себя в «инстаграме».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.