«Моё место силы». Ольга Зайцева вернулась на стадион в Сочи, где выигрывала серебро

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева посетила стадион «Лаура» в Сочи, где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» биатлонистки Ольги Зайцевой.
«Мое место силы. Небольшая перезагрузочка. И немного ностальгии», – написала Зайцева у себя в «инстаграме».
Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
- 21 сентября 2021
-
21:11
-
15:54
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
22:28
-
22:15
-
13:21
- 17 сентября 2021
-
18:27
-
16:49
-
16:36
-
10:02
-
00:41
- 16 сентября 2021
-
11:49
- 15 сентября 2021
-
11:58
-
10:59
- 14 сентября 2021
-
16:22
-
11:59
-
10:07
- 13 сентября 2021
-
15:33
-
14:42
- 10 сентября 2021
-
12:59
-
09:44
-
09:30