Матвей Елисеев объяснил, почему снялся с индивидуальной гонки на летнем чемпионате России

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев объяснил, почему решил пропустить индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Гонка состоится в Тюмени завтра, 23 сентября.
«Посчитали, что такая нагрузка здесь и сейчас не поможет мне лучше бегать зимой. Чемпионат России – важный старт, но иногда приходится чем-то жертвовать для ещё более важных стартов. Поэтому мы так решили», — приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России.
Также Елисеев, конфликтовавший со старшим тренером Юрием Каминским, прокомментировал переход в группу Сергея Башкирова.
«У меня с этим никаких проблем не возникло. Единственно, сборы чуть наслоились друг на друга, но мне дали приехать на сбор на два дня позже, поэтому я успел восстановиться после высотного сбора на Семинском перевале. Приехал в Тюмень в полной боевой готовности», — добавил он.
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