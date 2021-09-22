Дмитрий Губерниев возмутился расписанием летнего чемпионата России и задал вопрос СБР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев возмутился расписанием чемпионата России по летнему биатлону. По словам Губерниева, обратившегося к Союзу биатлонистов России, в расписание не стоило ставить индивидуальную гонку, которую многие спортсмены отказались бежать.
«В четверг в Тюмени стартует летний ЧР по биатлону! Вначале пройдут индивидуальные гонки, которые дружно пропустят сборники! По разным причинам, но пропустят!
И у меня вопрос к СБР… А на хрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры? Или они показывают нам уровень своей готовности?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Расписание гонок на чемпионате России по летнему биатлону
23 сентября (четверг)
9:00 – индивидуальная гонка, 15 км, женщины
11:30 – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
25 сентября (суббота)
9:00 – спринт, 7,5 км, женщины
13:00 – спринт, 10 км, мужчины
26 сентября (воскресенье)
09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины
12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины
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