Дмитрий Губерниев возмутился расписанием летнего чемпионата России и задал вопрос СБР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев возмутился расписанием чемпионата России по летнему биатлону. По словам Губерниева, обратившегося к Союзу биатлонистов России, в расписание не стоило ставить индивидуальную гонку, которую многие спортсмены отказались бежать.

«В четверг в Тюмени стартует летний ЧР по биатлону! Вначале пройдут индивидуальные гонки, которые дружно пропустят сборники! По разным причинам, но пропустят!

И у меня вопрос к СБР… А на хрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры? Или они показывают нам уровень своей готовности?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Расписание гонок на чемпионате России по летнему биатлону

23 сентября (четверг)

9:00 – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

11:30 – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

25 сентября (суббота)

9:00 – спринт, 7,5 км, женщины

13:00 – спринт, 10 км, мужчины

26 сентября (воскресенье)

09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины

12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины