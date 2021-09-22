Президент СБР Майгуров прокомментировал конфликт Елисеева с Каминским
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о конфликте биатлониста национальной команды Матвея Елисеева со старшим тренером Юрием Каминским.
Из-за конфликта Елисеев перешёл в группу Сергея Башкирова. После этого он написал в «Инстаграме»: «Там, где хорошо».
«Хорошо ему — и хорошо. Он взрослый человек, а я не тот, кто интерпретирует чьи-то высказывания.
Рот никому закрывать не буду. Хочет он кого-то уколоть или просто сказать «мне хорошо», это уже интерпретация. Каждый понимает как хочет. Не в моей натуре додумывать, что имелось в виду. Матвей тренируется, у него всё в порядке – дай бог. Для нас главное — его результат, а не его слова», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».
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