Виктор Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как национальная команда работает без главного тренера. Должность остаётся вакантной после ухода Валерия Польховского по состоянию здоровья.

«Я, наверное, всё больше погружаюсь в логистику. Плюс регулярно собираем методический совет, где обсуждаем объёмы, места тренировок, перерывы и многое другое. Так или иначе ответственность возложена на старших тренеров, но и с президента федерации её никто не снимал (смеётся).

В общем-то я исполняю эти обязанности, но для чего эта приставка? Мне она не требуется, я это делаю, и всё! Конечно, если возникнет какая-то формальная необходимость, возможно, мы добавим. Сейчас такой необходимости нет.

Это моя текущая работа. У меня есть хороший исполнительный директор (Александр Пак. — Прим. «Чемпионата»), который занимается работой с аппаратом, текущей деятельностью. Благодаря этому у меня появляются время и возможность работать вместе со всеми командами», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».