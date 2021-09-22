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Виктор Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера

Виктор Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как национальная команда работает без главного тренера. Должность остаётся вакантной после ухода Валерия Польховского по состоянию здоровья.

«Я, наверное, всё больше погружаюсь в логистику. Плюс регулярно собираем методический совет, где обсуждаем объёмы, места тренировок, перерывы и многое другое. Так или иначе ответственность возложена на старших тренеров, но и с президента федерации её никто не снимал (смеётся).

В общем-то я исполняю эти обязанности, но для чего эта приставка? Мне она не требуется, я это делаю, и всё! Конечно, если возникнет какая-то формальная необходимость, возможно, мы добавим. Сейчас такой необходимости нет.

Это моя текущая работа. У меня есть хороший исполнительный директор (Александр Пак. — Прим. «Чемпионата»), который занимается работой с аппаратом, текущей деятельностью. Благодаря этому у меня появляются время и возможность работать вместе со всеми командами», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

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