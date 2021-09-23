Гербулова: думала, что в индивидуальной гонке меня немножко рубанёт, но всё в порядке

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
«В принципе, я очень довольна. Мы два дня назад спустились с гор. Думала, что меня немножко рубанёт, так скажем. Но всё в порядке. Конечно, 15 км нелегко с оружием бежать, но пока я жива. Промахи? По идее, когда мажешь, не надо быть довольной, надо стараться закрыть всё. Но, в принципе, с двумя промахами второе место на чемпионате России — достаточно неплохой результат. Видимо, потеряла концентрацию в какой-то момент, поэтому произошли промахи», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
На четверг, 23 сентября, запланированы две гонки. В 9:00 – индивидуальная гонка, 15 км, женщины. В 11:30 – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.
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