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Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
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Российская биатлонистка Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, одержала победу на летнем чемпионате России. Спортсменка допустила один промах и более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Наталья Гербулова. Третье место заняла Евгения Буртасова (в девичестве Павлова).

Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Индивидуальная гонка (15 км). Женщины

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) – 47.17,2 (1 промах)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.13,6 (2)
3. Евгения Буртасова (Новосибирская область) +2.10,1 (1)
4. Виктория Сливко (Тюменская область) +2.28,6 (2)
5. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +2.49,0 (5)
6. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) +2.56,9 (2)

Расписание чемпионата России по летнему биатлону (оставшиеся гонки)

23 сентября (четверг)
11:30 – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

25 сентября (суббота)
9:00 – спринт, 7,5 км, женщины
13:00 – спринт, 10 км, мужчины

26 сентября (воскресенье)
09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины
12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины

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