Лариса Куклина: не смогла полностью проработаться так, как хотела, не чувствовала силу

Российская биатлонистка Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, прокомментировала победу на летнем чемпионате России.



«Конечно, рада результату, но ожидала, наверное, лучшего состояния. Наверное, то, чего боялись — реакклиматизация после спуска с Сочи — сегодня дало о себе знать. Не смогла полностью проработаться так, как хотела. Не чувствовала силу. Боялась также за стрельбу, сделала поправку после первой «лёжки». Довольна, что смогла сработать дальше хорошо.



На данный момент довольна, но работать есть над чем. Чемпионат России — это срез нашего тренировочного периода. Посмотрим, как будет дальше. Если по этой гонке смотреть, то хотелось бы лучшего состояния. Этим летом мы хорошо проработались с Михаилом Шашиловым, именно в силовой подготовке и выносливости, которую хотелось подтянуть», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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