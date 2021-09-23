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Кристина Резцова: сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок

Кристина Резцова: сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок
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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, а также пять промахов на огневых рубежах.

«Чувствовала себя хорошо. Немного со старта как будто недоразмялась, это была моя ошибка. Стартовала и почувствовала каменные мышцы, из-за этого не ощутила мощность, поэтому к концу гонки было тяжеловато. Ноги наливались кислотой.

Что касается стрельбы, то, конечно, я недовольна. Не буду себя сильно ругать, потому что был достаточно большой перерыв, и для первой гонки есть из чего сделать выводы, есть над чем работать. Самое главное, я понимаю, где допустила ошибки, у меня есть чувство соревновательного хода. Я сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок. Все тренировались с командами, а я была одна всё лето. Сейчас я стала уверена в том, что всё делаю правильно, двигаюсь в нужном направлении. Нужно быть немного поувереннее на стрельбе.

Разумеется, было волнение перед гонкой, старалась как можно больше абстрагироваться. С утра всё на меня нахлынуло, но я старалась не допускать лишних мыслей и настраиваться исключительно на работу», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

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