Кристина Резцова: сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, а также пять промахов на огневых рубежах.
«Чувствовала себя хорошо. Немного со старта как будто недоразмялась, это была моя ошибка. Стартовала и почувствовала каменные мышцы, из-за этого не ощутила мощность, поэтому к концу гонки было тяжеловато. Ноги наливались кислотой.
Что касается стрельбы, то, конечно, я недовольна. Не буду себя сильно ругать, потому что был достаточно большой перерыв, и для первой гонки есть из чего сделать выводы, есть над чем работать. Самое главное, я понимаю, где допустила ошибки, у меня есть чувство соревновательного хода. Я сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок. Все тренировались с командами, а я была одна всё лето. Сейчас я стала уверена в том, что всё делаю правильно, двигаюсь в нужном направлении. Нужно быть немного поувереннее на стрельбе.
Разумеется, было волнение перед гонкой, старалась как можно больше абстрагироваться. С утра всё на меня нахлынуло, но я старалась не допускать лишних мыслей и настраиваться исключительно на работу», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
- 23 сентября 2021
-
11:00
-
10:41
-
10:31
-
10:21
-
10:14
- 22 сентября 2021
-
18:26
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
12:17
-
10:29
- 21 сентября 2021
-
21:28
-
21:11
-
15:54
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
22:28
-
22:15
-
13:21
- 17 сентября 2021
-
18:27
-
16:49
-
16:36
-
10:02