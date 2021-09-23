Иван Колотов — об индивидуальной гонке на ЧР: один промах — мой личный рекорд

Российский биатлонист Иван Колотов прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

«Я действительно рад своему выступлению. Единственное, я рассчитывал на ноль, но допустил обидный промах на три часа, немного поспешил. Это моя самая главная ошибка на «стойке». В последнее время не ладилось со здоровьем. Вообще было в планах сюда не ехать. Но рад, что форма неплохая.



Один промах — мой личный рекорд. Раньше лучшим результатом было два промаха, но я тогда очень плохо бежал. Это было после перелома. А сейчас и ход, и стрельба удались на 4 с плюсом. Очень люблю индивидуальную гонку, особенно в Тюмени. Трасса мне очень подходит», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».