Тренер сборной России по биатлону назвал возможных новых лидеров команды

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто может стать новым лидером национальной команды, если чемпион мира Александр Логинов не сможет подтвердить свой статус. По мнению Каминского, это Эдуард Латыпов и Карим Халили.

«Такого явного лидера в команде нет. Если судить по статусности — конечно, это Логинов. К сожалению, в прошлом году своими результатами он не подтверждал этот статус лидера, и ему начали на пятки наступать другие ребята. В частности, Эдуард Латыпов. Наверное, Эдуард больше проявлял себя как лидер. Лидер проявляется в командных действиях – в эстафетах он очень хорошо себя проявил. Сейчас, наверное, такое паритетное состояние.

Карим Халили может быть лидером, несомненно. Мы рассчитываем, что в перспективе он будет претендовать на эту роль. Мне нравится в нём, что он, во-первых, думает в тренировочном процессе — у него постоянно есть какие-то вопросы, и это хорошо. В этом рождаются какие-то новые качества», — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».