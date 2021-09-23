Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков, представляющий Башкортостан, одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России. Спортсмен допустил один промах и на 10 секунд опередил ближайшего преследователя, которым стал Денис Таштимеров. Третье место занял Иван Колотов.
Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Индивидуальная гонка (20 км). Мужчины
1. Антон Бабиков (Башкортостан) – 50.04,2 (1 промах)
2. Денис Таштимеров (Тюменская область) +10,3 (0)
3. Иван Колотов (Пермский край) +49,6 (1)
4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +1.15,9 (3)
5. Илья Гаврилов (Москва) +1.33,6 (1)
6. Игорь Шетько (Тюменская область) +1.35,6 (0)
Расписание чемпионата России по летнему биатлону (оставшиеся гонки)
25 сентября (суббота)
09:00 – спринт, 7,5 км, женщины
13:00 – спринт, 10 км, мужчины
26 сентября (воскресенье)
09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины
12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины
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