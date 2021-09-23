Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков, представляющий Башкортостан, одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России. Спортсмен допустил один промах и на 10 секунд опередил ближайшего преследователя, которым стал Денис Таштимеров. Третье место занял Иван Колотов.

Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Индивидуальная гонка (20 км). Мужчины



1. Антон Бабиков (Башкортостан) – 50.04,2 (1 промах)

2. Денис Таштимеров (Тюменская область) +10,3 (0)

3. Иван Колотов (Пермский край) +49,6 (1)

4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +1.15,9 (3)

5. Илья Гаврилов (Москва) +1.33,6 (1)

6. Игорь Шетько (Тюменская область) +1.35,6 (0)



Расписание чемпионата России по летнему биатлону (оставшиеся гонки)



25 сентября (суббота)

09:00 – спринт, 7,5 км, женщины

13:00 – спринт, 10 км, мужчины



26 сентября (воскресенье)

09:30 – эстафета, 4х6 км, женщины

12:00 – эстафета, 4х7,5 км, мужчины