Антон Бабиков: последний круг бежал и корил себя за промах

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.
«Последний круг бежал и корил себя за промах. В принципе, всё равно доволен, потому что выходить на старт пришлось не в лучшем состоянии после болезни. Энергетика была немножко не та, но всё равно доволен гонкой. На решение принять участие в гонке повлияло предчувствие. Я люблю индивидуальные гонки, советовался с тренерами. Трудно было спрогнозировать сегодняшнее самочувствие, не до конца удалось восстановить вес и энергию после болезни. Но решили, что стоит втянуться в гонку и попробовать показать результат. Была ли уверенность, что обойду Таштимерова? У меня была тактика, что я начну потише гонку. Мне повезло с напарником — Серохвостов стартовал за мной. Удалось с ним работать экономно.
Я понимал, что, уйдя на последний круг, если надо будет что-то решать, то я смогу потерпеть. Сегодня я не выворачивался, но шёл с комфортным натягом. Условия идеальные, комфортное состояние. Может, из-за потери веса мне так прохладно, но условия комфортные», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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