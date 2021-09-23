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Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине

Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал подготовку к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай).

«В основном работаем над техникой, стрельбой. На сбор в Сочи ставились такие задачи. Тут высота, стреляется здесь тяжело. Знаю, что времени до Олимпиады всё меньше и меньше, оно быстро идёт. Стараюсь не обращать на это внимания, а делать свою работу.

Наша задача – хорошо выступать на каждых соревнованиях, начать сезон с высоких мест и держать эту планку. А потом будет предолимпийский сбор, там уже будем выстраивать свои задачи на Олимпиаду.

Возможно ли продолжить с медалями? Конечно, возможно. Мы всё делаем для этого, работаем. В этом году добавилось объёма, думаю, всё должно быть лучше. В сезон можно будет заходить более уверенно, чем в прошлом году», – приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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