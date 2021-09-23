Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал подготовку к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай).
«В основном работаем над техникой, стрельбой. На сбор в Сочи ставились такие задачи. Тут высота, стреляется здесь тяжело. Знаю, что времени до Олимпиады всё меньше и меньше, оно быстро идёт. Стараюсь не обращать на это внимания, а делать свою работу.
Наша задача – хорошо выступать на каждых соревнованиях, начать сезон с высоких мест и держать эту планку. А потом будет предолимпийский сбор, там уже будем выстраивать свои задачи на Олимпиаду.
Возможно ли продолжить с медалями? Конечно, возможно. Мы всё делаем для этого, работаем. В этом году добавилось объёма, думаю, всё должно быть лучше. В сезон можно будет заходить более уверенно, чем в прошлом году», – приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
- 23 сентября 2021
-
16:24
-
15:54
-
13:08
-
13:03
-
12:57
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
11:00
-
10:41
-
10:31
-
10:21
-
10:14
- 22 сентября 2021
-
18:26
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
12:17
-
10:29
- 21 сентября 2021
-
21:28
-
21:11
-
15:54
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57