Васильев отреагировал на причину пропуска чемпионата России биатлонистом Логиновым

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Александра Логинова сняться с чемпионата России по летнему биатлону.

«Роды жены – это уважительная причина пропуска чемпионата России? Да, а вот остальных отпускать не стоило. Столько тренировок прошли даром.

Хотя защищать честь своей страны – это привилегия. Это строго обязательно. Сейчас тренеры относятся к подобным пропускам лояльнее. Я считаю, что это безобразие.

Конечно пропуск Логинова чреват для него и других спортсменов, как минимум, это покажет отношение к команде и отказавшегося человека уже навряд ли позовут. Чемпионат России – это показатель тренировок и его пропуск сильными спортсменами ставит под удар всю команду», – цитирует Васильева Sports.ru.