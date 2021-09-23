Васильев отреагировал на причину пропуска чемпионата России биатлонистом Логиновым
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Александра Логинова сняться с чемпионата России по летнему биатлону.
«Роды жены – это уважительная причина пропуска чемпионата России? Да, а вот остальных отпускать не стоило. Столько тренировок прошли даром.
Хотя защищать честь своей страны – это привилегия. Это строго обязательно. Сейчас тренеры относятся к подобным пропускам лояльнее. Я считаю, что это безобразие.
Конечно пропуск Логинова чреват для него и других спортсменов, как минимум, это покажет отношение к команде и отказавшегося человека уже навряд ли позовут. Чемпионат России – это показатель тренировок и его пропуск сильными спортсменами ставит под удар всю команду», – цитирует Васильева Sports.ru.
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