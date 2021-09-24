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Лариса Куклина прокомментировала отсутствие тренера по стрельбе в группе Шашилова

Лариса Куклина прокомментировала отсутствие тренера по стрельбе в группе Шашилова
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Биатлонистка сборной России Лариса Куклина прокомментировала то, что в группе старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова в настоящее время отсутствует тренер по стрельбе. Ранее соответствующую должность занимал Алексей Волков.

«Мне кажется, это надуманная проблема, потому что с нами работают тренеры по биатлону. Я не понимаю, как не может быть тренера по стрельбе, если тот же Михаил Викторович подсказывает нам в стрелковом компоненте. С нами также работает Николай Степанович Загурский. То есть проблем никаких нет», — приводит слова Куклиной ТАСС.

Вчера, 23 сентября, Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсменка более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу.

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