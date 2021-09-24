Лариса Куклина прокомментировала отсутствие тренера по стрельбе в группе Шашилова
Поделиться
Биатлонистка сборной России Лариса Куклина прокомментировала то, что в группе старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова в настоящее время отсутствует тренер по стрельбе. Ранее соответствующую должность занимал Алексей Волков.
«Мне кажется, это надуманная проблема, потому что с нами работают тренеры по биатлону. Я не понимаю, как не может быть тренера по стрельбе, если тот же Михаил Викторович подсказывает нам в стрелковом компоненте. С нами также работает Николай Степанович Загурский. То есть проблем никаких нет», — приводит слова Куклиной ТАСС.
Вчера, 23 сентября, Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсменка более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу.
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
09:37
-
09:26
- 23 сентября 2021
-
21:45
-
20:26
-
19:33
-
16:24
-
15:54
-
13:08
-
13:03
-
12:57
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
11:00
-
10:41
-
10:31
-
10:21
-
10:14
- 22 сентября 2021
-
18:26
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
12:17
-
10:29
- 21 сентября 2021
-
21:28
-
21:11
-
15:54
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
Партнерский контент