У биатлонистки Буртасовой сломалась винтовка с изображением единорога

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) рассказала, что у неё сломалась винтовка, ложу которой украшает изображение мультипликационного единорога.
Фото: https://www.instagram.com/p/B6qCGKZJ9eb/
«На последнем этапе Кубка мира в Швеции я сломала винтовку: полностью вырвались крепления заплечных ремней, мы уже не смогли их скрепить. Пришлось делать абсолютно новую ложу, с которой я работаю с июня. А единорожку сделала запасной — мы её отдали в ремонт, надеюсь, помогут», — приводит слова Буртасовой ТАСС.
Спортсменка добавила, что пока ещё не решила, будет ли чем-то украшать новую ложу.
Она (новая ложа. — Прим. «Чемпионата») чистенькая, свеженькая. У меня спрашивают, что я буду делать, но я ещё в раздумьях. До сезона время есть», — сказала Евгения.
- 24 сентября 2021
-
10:18
-
09:37
-
09:26
- 23 сентября 2021
-
21:45
-
20:26
-
19:33
-
16:24
-
15:54
-
13:08
-
13:03
-
12:57
-
12:50
-
12:44
-
12:42
-
11:00
-
10:41
-
10:31
-
10:21
-
10:14
- 22 сентября 2021
-
18:26
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
12:17
-
10:29
- 21 сентября 2021
-
21:28
-
21:11
-
15:54
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34