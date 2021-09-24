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У биатлонистки Буртасовой сломалась винтовка с изображением единорога

У биатлонистки Буртасовой сломалась винтовка с изображением единорога
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) рассказала, что у неё сломалась винтовка, ложу которой украшает изображение мультипликационного единорога.

Фото: https://www.instagram.com/p/B6qCGKZJ9eb/

«На последнем этапе Кубка мира в Швеции я сломала винтовку: полностью вырвались крепления заплечных ремней, мы уже не смогли их скрепить. Пришлось делать абсолютно новую ложу, с которой я работаю с июня. А единорожку сделала запасной — мы её отдали в ремонт, надеюсь, помогут», — приводит слова Буртасовой ТАСС.

Спортсменка добавила, что пока ещё не решила, будет ли чем-то украшать новую ложу.

Она (новая ложа. — Прим. «Чемпионата») чистенькая, свеженькая. У меня спрашивают, что я буду делать, но я ещё в раздумьях. До сезона время есть», — сказала Евгения.

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