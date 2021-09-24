Ольга Подчуфарова — о ЧР: гонка получилась в стиле последних двух лет, всё куда-то не туда

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по летнему биатлону — 2021 в Тюмени. Подчуфарова в индивидуальной гонке заняла 13-е место.



«Планировала пройти последний рубеж «по-нормальному», потому что «нормально делай — нормально будет», но нет, получилось в стиле последних двух лет, всё куда-то не туда», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».

Победу в индивидуальной гонке (15 км) одержала Лариса Куклина, допустив один промах и более чем на минуту опередив ближайшую преследовательницу, которой стала Наталья Гербулова. Третье место заняла Евгения Буртасова (в девичестве Павлова).

В субботу биатлонистки будут соревноваться в спринте на 7,5 км, а в воскресенье женщины побегут эстафету 4х6 км.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Ольги Подчуфаровой.