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Тренер сборной России назвал предварительный состав на первые этапы Кубка мира по биатлону

Тренер сборной России назвал предварительный состав на первые этапы Кубка мира по биатлону
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто попадёт в национальную команду на первые четыре этапа Кубка мира. По его словам, это Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили.

«Это те, кто вошёл в топ-30 Кубка мира прошлого сезона: Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призёр чемпионата мира Карим Халили. Мы даём им спокойно готовиться», — приводит слова Каминского ТАСС.

Тренер добавил, что ещё одно вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из этой пятёрки будет не очень хорошо готов. Они ещё должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок», — сказал он.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.

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