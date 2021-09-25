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Шашилов: Резцова, Дербушева и Васильева получат шанс отобраться на Кубок IBU

Шашилов: Резцова, Дербушева и Васильева получат шанс отобраться на Кубок IBU
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отметил, что Кристина Резцова, Тамара Дербушева и Маргарита Васильева будут допущены к отбору на первые в сезоне этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, все три биатлонистки занимались подготовкой самостоятельно, отдельно от национальной команды.

«Я не имею права не дать им шанс попасть на Кубок IBU, но только Кубок IBU. Через него они уже смогут попасть и на Кубок мира», — приводит слова Михаила Шашилова ТАСС.

Напомним, отбор в женскую команду на первые международные старты состоится в ноябре в Тюмени. Зимний сезон начнётся в конце ноября.

Расписание соревнований по биатлону сезона-2021/2022.

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