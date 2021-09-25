Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на ЧР по летнему биатлону
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Россиянка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на национальном чемпионате по летнему биатлону. Резцова, преодолевшая огневые рубежи без промахов, уступила победительнице — Ирине Казакевич (2) 6,7 секунды.
«Я в хорошей форме – и по моим ощущениям, и по тому, что показала предыдущая гонка. В принципе, и сегодня тоже это видно. Хотя было тяжелее ходом, чем в прошлый раз. Пока не знаю, с чем это связано. Нет такой лёгкости, как перед началом соревнований. Но это, в принципе, логично после пятнашки. Настраивалась на определённую работу на каждом участке и, конечно, в первую очередь хотела исправить свою стрельбу, что получилось. Стреляла медленно, но чисто», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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