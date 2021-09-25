Ирина Казакевич выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Резцова — 2-я

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Второй результат показала Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ), третье место заняла Наталья Гербулова (Красноярский край).
Отметим, что Гербулова во второй раз подряд поднимется на пьедестал почёта чемпионата России: в индивидуальном гонке она стала второй.
Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Спринт (7,5 км). Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 21.20,4 (2 промаха)
2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание +6,7 (0)
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +23,1 (1)
4. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская республика) +30,9 (0)
5. Екатерина Носкова (Ханты-Мансийский автономный округ) +36,9 (1)
6. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) +37,1 (0).
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