Ирина Казакевич выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Резцова — 2-я

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Второй результат показала Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ), третье место заняла Наталья Гербулова (Красноярский край).

Отметим, что Гербулова во второй раз подряд поднимется на пьедестал почёта чемпионата России: в индивидуальном гонке она стала второй.

Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Спринт (7,5 км). Женщины

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 21.20,4 (2 промаха)

2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) – отставание +6,7 (0)

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +23,1 (1)

4. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская республика) +30,9 (0)

5. Екатерина Носкова (Ханты-Мансийский автономный округ) +36,9 (1)

6. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) +37,1 (0).