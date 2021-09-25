Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на ЧР по летнему биатлону

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону – 2021.

«По дистанции мы с Кристиной шли примерно одинаково. Когда уходила, мне сказали, что проигрываю 8 секунд, потом 5. А на последнем отрезке уже было преимущество в 6 секунд.

Мы вчера приехали буквально в 6-м часу, пошли сюда делать пристрелку на нижнем стрельбище. Организаторы разрешили нам, девчонкам, которые приехали вчера из Сочи, провести свою мини-тренировку. Спасибо за это Тюменской области. Я бы не сказала, что было сильно тяжело. Мы больше боялись того, что будет тяжело встать, поскольку утренняя гонка, разница — два часа. Но мы выспались, все хорошо себя чувствовали. Есть такое ощущение, будто переизбыток кислорода. Сейчас мне сложно вдохнуть, неприятные ощущения в горле.

Конечно, ведётся работа по стрельбе, особенно после чемпионата мира в Чехии. У меня там произошла беда. Но уже не буду вдаваться в подробности — это в прошлом. Тренер правильно сказал, что в винтовке надо разбираться. Произошедшее научило меня тому, что надо быть предельно внимательной к своему оружию, разбираться, что и как закручивать, чтобы не было таких казусов. Уже по приезде в Сочи мы это всё разобрали и работали над стрельбой, над техникой и функционально», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».