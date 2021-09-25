Максим Цветков: у меня нет шансов попасть на первый этап Кубка мира. Это я знаю ещё с мая

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону. Цветков занял 34-е место.
«Думаю, результат показывает мою готовность. Сейчас очень сложное состояние. Но, в принципе, для меня это не сюрприз, потому что мы здесь бежали прикидку перед чемпионатом России – и там тоже было тяжёлое состояние. Мы понимали, что будет тяжело, за пару дней ничего уже нельзя было сделать. Постарались отдохнуть и в более свежем состоянии подойти, но организм не позволяет бежать быстрее. Но до зимы есть время, и я надеюсь, что смогу решить эти вопросы. В течение лета не было таких проблем.
У меня нет шансов попасть на первый этап Кубка мира. Это я знаю давно, ещё с мая. Поэтому для меня главное – попадание на Кубок IBU, а оттуда уже пробиваться дальше. Будут контрольные тренировки, и мы уже примерно знаем, как будет проходить отбор на Кубок IBU – в Ханты-Мансийке. Думаю, это уже ни для кого не секрет», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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