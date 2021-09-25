Матвей Елисеев: видел Каминского, поздоровался с ним, а он прошёл мимо

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Елисеев стал лишь 35-м.
«Почему бежал с оголённым торсом? Ужасно жарко. Мы в последние пару недель тренировались при +6, максимум — +10. А сегодня +15, и это просто убийство.
Пока не могу сказать, что случилось с «лёжкой». Со «стойкой» понятно — недоработал. На «лёжке» пришлось сильно делать вынос направо после трёх промахов. Ветер был, но незначительный. Сложно сказать.
Меня полностью устраивает работа в новой тренерской группе. Намного легче психологически. Каждый работает, каждый специалист выходит на каждую тренировку. В такой команде работать намного приятнее. Каминского здесь видел — поздоровался с ним, а он прошёл мимо», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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