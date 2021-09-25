Эдуард Латыпов оценил самочувствие после победы в спринте на ЧР по летнему биатлону

Представитель республики Башкортостан Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате России – 2021 по летнему биатлону. Латыпов допустил 2 промаха, однако сумел обогнать ближайшего преследователя Даниила Серохвостова (1) на 4,6 секунды.

«Пока самочувствие не оптимальное, тяжело бежится. Сейчас не те кондиции, чтобы показывать ту скорость, которую могу показать. Это очередной отрезок просмотра нашей подготовки, чтобы позволить сделать нам выводы и внести в дальнейшем какие-то коррективы.

У нас немного сорвалась в конце подготовка, я приболел. Вообще было под вопросом участие в этом чемпионате. Но было два дня на отдых. По самочувствию вроде было неплохо, но всё равно пока бежится тяжело, форма не оптимальная», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».