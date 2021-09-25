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Матвей Елисеев заявил, что пока не готов пожать руку Юрию Каминскому

Матвей Елисеев заявил, что пока не готов пожать руку Юрию Каминскому
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Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, готов ли пожать руку старшему тренеру сборной Юрию Каминскому на фоне их прошедшего конфликта.

Ранее стало известно, что Елисеев проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам Каминского, после чего почувствовал себя плохо. Позднее спортсмен сменил группу подготовки, теперь он тренируется под руководством Сергея Башкирова.

«Я – нет. И это не обида, есть конкретные ошибки, не мои в данной ситуации. Он назвал некоторые факты, но некоторые сильно утаил. Их разглашать я не вправе, потому что это навредит команде. Пускай что-то останется на его совести, что-то – на моей. Я не готов сейчас это выносить на публику.

Юрий Михайлович заявил, что был сплав по реке, была и немного несанкционированная тренировка, но нужно знать предысторию – её я не вправе говорить. Мне сейчас надо посоветоваться с пресс-атташе или с Виктором Викторовичем (Майгуровым, президент СБР. – Прим. «Чемпионата») на тему того, могу ли я разглашать такую информацию», — приводит слова Елисеева ТАСС.

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