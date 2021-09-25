Васильев предложил отстранить Елисеева от подготовки в составе сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на конфликт между старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским и биатлонистом Матвеем Елисеевым.
Елисеев начинал предсезонную подготовку в группе Каминского, но, по словам тренера, отказался выполнять его требования. Из-за конфликта биатлонист был переведён в группу Сергея Башкирова, но заявил, что по-прежнему не готов пожать руку Каминскому.
«Это безобразие. Слишком многое стали позволять спортсменам. Во-первых, такое поведение может отразиться на общем климате команды, потому что другие спортсмены всё это видят и слышат. Во-вторых, Елисеев подрывает авторитет старшего тренера. Даже если тренер в чём-то ошибся, это не даёт спортсмену оснований вести себя так вольно. Елисееву и так многое прощалось, вот оно теперь и проявляет себя. Давно надо было начать вести себя с данным спортсменом более жёстко, дабы всем остальным неповадно было.
Отсутствие дисциплины в команде приводит только к расхолаживанию и потере результата. Если у старшего тренера не будет рычагов воздействия на команду, то он не сможет ей управлять. Здесь надо было уже давным-давно всё жёстко пресекать. Вот во что это переросло! В следующий раз он уже откровенно на три буквы будет посылать всех остальных. По моему мнению, этого спортсмена надо полностью отстранить от подготовки в составе сборной команды. Пусть на общих основаниях отбирается на Олимпийские игры, на Кубок мира, на Кубок IBU. Это, во-первых, было бы справедливо. А во-вторых, это был бы хороший назидательный урок для всех остальных. Потому что спортсменам надо заниматься не политикой, и уж тем более не такими своевольными заявлениями, а своим профессиональным делом: тренироваться и выступать на соревнованиях», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
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