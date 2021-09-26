Миронова, Казакевич, Шевченко и Дербушева выиграли эстафету на ЧР по летнему биатлону

Сегодня, 26 сентября, на чемпионате России – 2021 по летнему биатлону прошла женская эстафета.

Её победительницами стали биатлонистки из Свердловской области – Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина) и Светлана Миронова. Вторыми к финишу пришли представительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова. Третьей стала команда Новосибирской области, в составе которой выступили Анна Никулина, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Евгения Буртасова (Павлова).

Чемпионат России по летнему биатлону — 2021. Тюмень. Эстафета (4 x 6 км). Женщины.

1. Свердловская область – 1.14,07,2 (9 дополнительных патронов)

2. Ханты-Мансийский автономный округ – 1 – отставание +2.49,3 (3 штрафных круга + 13 д/п)

3. Новосибирская область +4.23,8 (1 + 9 д/п).