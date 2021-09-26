Ирина Казакевич: по своей натуре Нигматуллина не лидер, не поведёт гонку

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в эстафетной гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Казакевич выступила на втором этапе за команду Свердловской области, в состав которой также вошли Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева и Светлана Миронова.
«Работаем над стрельбой. Осталось буквально пару месяцев до начала сезона. Для нас этот старт, чтобы проверить себя, почувствовать атмосферу соревнований. Хоть нам и удалось выступить на летнем чемпионате мира, но в целом посмотреть свой уровень готовности сейчас было необходимо.
Я неплохо себя здесь чувствую, единственное — были небольшие проблемы с пищеварением, но это ничего страшного, во время гонки не думаешь об этом. Что касается Нигматуллиной, то, наверное, контактные дисциплины ей подходят больше, она может вцепиться за кем-то. По своей натуре она, может быть, не лидер, не поведёт гонку, но подержаться за кем-то — это у неё есть», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
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