Кристина Резцова: считаю, что готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от выступления в эстафетной гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону в Тюмени.
«Пришлось поволноваться, с самого начала гонки были большие отрывы. На самом деле это немножко расстраивало, потому что мне хотелось бороться за золото. И вообще, в принципе наша команда должна была, по задумке, быть ровной и без косяков. Но сегодня есть сегодня, сегодня есть ветер, сегодня, оказывается, есть намного сильнее нас команда, с чем поздравляю Свердловск, девчонки — молодцы. В первую очередь они отстреляли без штрафных кругов.
Не знаю, как для остальных спортсменок, но для меня этот чемпионат России — очень показательный старт, просто потому, что я очень давно не бегала. Здесь хотелось посмотреть, насколько я вышла на тот уровень, с которого уходила. Считаю, что достойно выступила и готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
- 26 сентября 2021
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
10:52
-
00:33
- 25 сентября 2021
-
22:40
-
15:55
-
14:23
-
14:18
-
14:07
-
13:58
-
13:53
-
12:28
-
11:18
-
10:14
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:37
- 24 сентября 2021
-
15:22
-
15:17
-
13:55
-
13:15
-
10:18
-
09:37
-
09:26
- 23 сентября 2021
-
21:45
-
20:26
-
19:33
-
16:24
-
15:54
-
13:08
-
13:03
-
12:57
-
12:50