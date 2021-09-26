Кристина Резцова: считаю, что готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от выступления в эстафетной гонке на чемпионате России — 2021 по летнему биатлону в Тюмени.

«Пришлось поволноваться, с самого начала гонки были большие отрывы. На самом деле это немножко расстраивало, потому что мне хотелось бороться за золото. И вообще, в принципе наша команда должна была, по задумке, быть ровной и без косяков. Но сегодня есть сегодня, сегодня есть ветер, сегодня, оказывается, есть намного сильнее нас команда, с чем поздравляю Свердловск, девчонки — молодцы. В первую очередь они отстреляли без штрафных кругов.

Не знаю, как для остальных спортсменок, но для меня этот чемпионат России — очень показательный старт, просто потому, что я очень давно не бегала. Здесь хотелось посмотреть, насколько я вышла на тот уровень, с которого уходила. Считаю, что достойно выступила и готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».