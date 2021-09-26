«Всё те же на манеже». Михаил Шашилов подвёл итоги чемпионата России по летнему биатлону
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги чемпионата России — 2021 по летнему биатлону, который прошёл в Тюмени.
«Определённые выводы можно сделать, главное, не надо торопиться. Это подшипники, колёса, ролики, это не лыжи. Но всё те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению. Рассчитывал на Довгую, но как-то пока так… В горах она была вообще супер, мне так понравилось. Кристина Резцова на своём ходу, там вопросов нет. Ждали, чтобы не провалилась, а так она хорошо себя показывает, у неё всё впереди. Что касается Светланы Мироновой, то всё нормально, это у неё эмоции. Тренироваться надо, вопросов нет. Она всё это дело понимает, но поговорить мы любим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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