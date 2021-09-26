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Матвей Елисеев ответил, удалось ли ему пообщаться с Юрием Каминским на ЧР в Тюмени

Матвей Елисеев ответил, удалось ли ему пообщаться с Юрием Каминским на ЧР в Тюмени
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в составе сборной Москвы в эстафетной гонке на чемпионате России – 2021 по летнему биатлону.

«Мне было очень сложно, моё состояние далеко от идеального. Слава богу, со стрельбой справился. Сегодня ветер и слева и справа кутил. Первый мандраж от первой гонки прошёл немного. Некоторая ситуация всё-таки давила на меня, я малость не справился, а сейчас реабилитировался немного.

Мы продолжаем в том же направлении, движемся в базовой работе, это околопороговая работа. Достаточно большой объём запланирован, в том числе с разными утяжелениями. Разгоняться мне недолго, как видно, с одной гонки я уже прилично разогнался. С Каминским не общался», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

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