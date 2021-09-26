Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова примет участие в отборах на этапы Кубка мира и IBU

Кристина Резцова примет участие в отборах на этапы Кубка мира и IBU
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что примет участие в контрольных стартах сборной России, где пройдёт отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

25-летняя Кристина, в феврале ставшая матерью, не вошла в состав сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону. На прошедшем чемпионате России – 2021 по летнему биатлону Резцова завоевала серебро в спринте, а в индивидуальной гонке стала пятой.

«25 октября у основной команды состоится сбор в Тюмени. Михаил Викторович Шашилов сказал, что я должна присутствовать. Там, насколько я понимаю, состоится отбор. До этого времени буду тренироваться сама. Лично с Михаилом Викторовичем я не общалась, потому что мы только один раз с ним пересекались – поздоровались. Мой тренер присутствовал на тренерском совете, где Михаил Викторович зачитал списки людей, которые будут иметь право приехать на отбор», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».

Новость по теме
Кристина Резцова: считаю, что готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021