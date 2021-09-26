Кристина Резцова примет участие в отборах на этапы Кубка мира и IBU

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что примет участие в контрольных стартах сборной России, где пройдёт отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

25-летняя Кристина, в феврале ставшая матерью, не вошла в состав сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону. На прошедшем чемпионате России – 2021 по летнему биатлону Резцова завоевала серебро в спринте, а в индивидуальной гонке стала пятой.

«25 октября у основной команды состоится сбор в Тюмени. Михаил Викторович Шашилов сказал, что я должна присутствовать. Там, насколько я понимаю, состоится отбор. До этого времени буду тренироваться сама. Лично с Михаилом Викторовичем я не общалась, потому что мы только один раз с ним пересекались – поздоровались. Мой тренер присутствовал на тренерском совете, где Михаил Викторович зачитал списки людей, которые будут иметь право приехать на отбор», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».