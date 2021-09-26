Кристина Резцова примет участие в отборах на этапы Кубка мира и IBU

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что примет участие в контрольных стартах сборной России, где пройдёт отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU.
25-летняя Кристина, в феврале ставшая матерью, не вошла в состав сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону. На прошедшем чемпионате России – 2021 по летнему биатлону Резцова завоевала серебро в спринте, а в индивидуальной гонке стала пятой.
«25 октября у основной команды состоится сбор в Тюмени. Михаил Викторович Шашилов сказал, что я должна присутствовать. Там, насколько я понимаю, состоится отбор. До этого времени буду тренироваться сама. Лично с Михаилом Викторовичем я не общалась, потому что мы только один раз с ним пересекались – поздоровались. Мой тренер присутствовал на тренерском совете, где Михаил Викторович зачитал списки людей, которые будут иметь право приехать на отбор», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».
- 26 сентября 2021
-
15:04
-
13:26
-
13:15
-
12:42
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
10:52
-
00:33
- 25 сентября 2021
-
22:40
-
15:55
-
14:23
-
14:18
-
14:07
-
13:58
-
13:53
-
12:28
-
11:18
-
10:14
-
10:05
-
09:53
-
09:46
-
09:37
- 24 сентября 2021
-
15:22
-
15:17
-
13:55
-
13:15
-
10:18
-
09:37
-
09:26
- 23 сентября 2021
-
21:45
-
20:26
-
19:33
-
16:24
-
15:54