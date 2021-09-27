Самуэльссон: марихуана не является допингом, но ей не место в спорте

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон дал комментарий по поводу каннабиса, который является запрещённым препаратом для спортсменов.
«Я немного озадачен. Мне трудно представить, что этот тип наркотиков может иметь какой-либо эффект повышения производительности. С другой стороны, никакие наркотики не подходят спортивной арене, если учесть, что мы, спортсмены, являемся образцом для подражания.
Очевидно, что мы не должны принимать такие препараты, поэтому я считаю, что это хорошо, что они есть в допинг-листе. Но ясно, что я не приравниваю марихуану к эритропоэтину. Это не влияет на результативность, и это означает, что я не считаю это допингом», – цитирует Самуэльссона Expressen.
24-летний Себастиан Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, пятикратный призёр чемпионатов мира.
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