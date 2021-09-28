Мать сестёр Семеренко скончалась от коронавируса
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Галина Семеренко, мать титулованных украинских биатлонисток Виты и Валентины Семеренко, скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Как сообщает Федерация биатлона Украины, смертельная трагедия произошла в понедельник, 27 сентября.
Галина Семеренко жила в посёлке Краснополье Сумской области (Украина). Всю жизнь проработала там в местном лесном хозяйстве.
Напомним, сёстры Семеренко — чемпионки Олимпийских игр в Сочи. Они завоевали золото в составе сборной Украины в эстафете 4×6 км. На тех же Играх 2014 года Вита Семеренко завоевала ещё одну медаль — бронзу в спринте на дистанции 7,5 км. Её сестра — Валентина также является чемпионкой мира в масс-старте и семикратной чемпионкой Европы.
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