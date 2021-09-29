Ирина Казакевич: Шашилов – тренер-максималист. Ему виднее, каков наш потенциал

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала слова тренера женской сборной Михаила Шашилова о том, что спортсменки ещё не добились прогресса, необходимого для международных стартов.



«Михаил Викторович – тренер-максималист. Мы тоже стараемся ставить максимальные планки. Ему виднее, каков наш потенциал. Как говорится, нет предела совершенству. Естественно, что на Кубке Мира последний круг надо идти максимально быстро. Думаю, что резерв есть.



Скоро встанем на лыжи, вот тогда можно будет уже дать оценку состоянию, готовности и прогрессу. Сейчас был контрольный срез. Мы его ещё проанализируем. Будет ещё мини-сбор на роллерах. А в Тюмени мы будем уже работать только на лыжах.



В Рамзау будут и лыжи, и роллеры. Поэтому у нас будет возможность поправить выявленные недочёты и в прохождении дистанции, и в стрельбе. Нужно стремиться, прежде всего, к максимальному результату – к максимальному финишному кругу конкретно от себя», – приводит слова Казакевич сайт Федерации биатлона Свердловской области.

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