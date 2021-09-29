Йоханнес Бё рассказал о соперничестве со Стурлой Холмом Легрейдом

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё поделился мнением о соперничестве с коллегой по сборной Стурлой Холмом Легрейдом.



«В этом году я был собраннее, и с середины лета всё стало лучше. У меня всегда так: я либо очень хорош, либо очень плох. К концу следующего сезона хочу увеличить отрыв на Кубке мира, чтобы было чуть более комфортно. Это то, чего я хочу достичь в сезоне. Возможно, было немного неожиданно, что именно он составит конкуренцию, но теперь мы прекрасно понимаем, что Стурла будет очень хорош и в следующем году. Теперь мы уже не так удивлены, когда знаем, чего ожидать», — приводит слова Бё Dagbaldet.

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