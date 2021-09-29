Четырёхкратный чемпион мира, обладатель «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о подготовке к новому сезону, а также о том, что предпочитает кататься по снегу, а не по асфальту.
«Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Я надеюсь, что когда пойдёт снег, я стану ещё лучше и снова смогу почувствовать себя как рыба в воде. Не знаю, насколько я сейчас близок к Йоханнесу Бё. Я чувствую, что сейчас он действительно в хорошей форме. Летом он обычно в очень плохой форме, а осенью набирает обороты. Но сейчас он уже в августе был в отличной форме, поэтому я думаю, что этим летом он тренировался особенно хорошо, так же как и я. Он понял, что ему нужно улучшить некоторые аспекты, и он это сделал», — приводит слова Легрейда Dagbaldet.
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