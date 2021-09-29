Губерниев — о составах сборной России: Шашилову хочется пожелать гибкости и мудрости

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отборе в состав национальной российской команды.



«Интересные дела творятся в российском биатлоне. У мужчин Юрий Каминский ещё несколько дней назад фактически обозначил пятёрку людей, которые в мужской команде поедут на первый этап Кубка мира. Это четверо наших призёров в эстафете прошедшего чемпионата мира Халили, Логинов, Елисеев и Латыпов и плюс Гараничев, который пусть ни шатко ни валко, но в целом стабильно выступал в предыдущем сезоне. Шестой участник будет выбран по результатам внутрироссийского отбора, который чуть позже состоится.

Гораздо интереснее, что происходит у женщин. И здесь как раз мы видим, как правила отбора до конца толком не сформированы. Философия старшего тренера нашей женской команды Михаила Шашилова, который, как известно, тренирует спортсменок Свердловской области, он у многих личный тренер, заключается в том, чтобы дать возможность раскрыться молодёжи. Он очень верит в олимпийском сезоне в ту же Анастасию Шевченко, и в Анастасию Горееву, которые на прошедшем летнем чемпионате страны в общем не впечатлили, особенно Гореева, то есть она явно сейчас не в самом лучшем состоянии пребывает. По Кайшевой абсолютно непонятная ситуация, потому что есть ощущение, что тренер даже пытается её как-то списать, потому что есть непонимание с личным наставником. И вообще с опытными спортсменками — Куклина, Буртасова (Павлова) тоже ничего непонятно. С моей точки зрения, эти люди очень сильно будут нужны на Олимпиаде в эстафете, в паспорт тут заглядывать не нужно.

Поэтому старшему тренеру хочется пожелать гибкости, трезвости в расчёте, а Союзу биатлонистов — определить правила отбора, потому что есть ещё Кристина Резцова, которая примет в них участие. Мне кажется, что ограничивать спортсменок: «Вот эта поедет сразу на IBU, эта — на Кубок мира», не нужно, потому что надо посмотреть, как перед стартом кубкового сезона будет выглядеть та или иная спортсменка. В общем, Шашилову и СБР — мудрости, а по мужчинам, я думаю, ситуация достаточно ясная», — сказал Губерниев в своём «телеграм-канале».