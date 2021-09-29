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Васильев: Елисеева за его выкрутасы надо было отправить на Кубок России, там бы отбирался

Васильев: Елисеева за его выкрутасы надо было отправить на Кубок России, там бы отбирался
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу предварительного состава мужской сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.

«Сложно, конечно, здесь судить, но Елисеева за его выкрутасы следовало бы отправить на Кубок России, и пусть он там бы и отбирался. Он до сих пор высказывается в адрес Каминского. Это безобразие. Он не имеет права вообще ничего говорить в адрес старшего тренера: это не его компетенция. Он должен только бегать и стрелять. Со своей женой он может только высказываться.

Остальные спортсмены в команде? Тут все логично. Другое дело, что так рано называть составы на первый этап Кубка мира, это как-то преждевременно, на мой взгляд. Там еще сборы будут. Почему бы по итогам контрольных стартов это не обозначить? Да, приблизительно понятно что по спортсменам. Но это спорт — здесь может быть что угодно. Любой из них, может, будет занимать последние места. И что его даже в этом случае везти на этап Кубка мира? Это же неразумно. Я не знаю, чем руководствовались в СБР, чем руководствовался тренерский штаб, но это очень преждевременное решение. Пусть даже этот состав, но пусть его объявят недели за две-полторы до начала Кубка мира. Но нельзя же это делать за два месяца. Это несерьезно. Не знаю, может быть, у них есть веские основания для такого решения. Может, мы все чего-то не знаем. Но опять же со стороны кажется, что это очень преждевременно. Столько воды за это время утечь может», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Ранее сегодня, 29 сентября, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав национальной команды на первый этап Кубка мира.

В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё одно вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. В сезоне-2020/2021 лучшим среди россиян оказался Логинов, который заработал 541 очко и занял 17-е место в личном зачёте. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, на счету которого 1052 очка.

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