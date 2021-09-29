Васильев: Елисеева за его выкрутасы надо было отправить на Кубок России, там бы отбирался

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу предварительного состава мужской сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.
«Сложно, конечно, здесь судить, но Елисеева за его выкрутасы следовало бы отправить на Кубок России, и пусть он там бы и отбирался. Он до сих пор высказывается в адрес Каминского. Это безобразие. Он не имеет права вообще ничего говорить в адрес старшего тренера: это не его компетенция. Он должен только бегать и стрелять. Со своей женой он может только высказываться.
Остальные спортсмены в команде? Тут все логично. Другое дело, что так рано называть составы на первый этап Кубка мира, это как-то преждевременно, на мой взгляд. Там еще сборы будут. Почему бы по итогам контрольных стартов это не обозначить? Да, приблизительно понятно что по спортсменам. Но это спорт — здесь может быть что угодно. Любой из них, может, будет занимать последние места. И что его даже в этом случае везти на этап Кубка мира? Это же неразумно. Я не знаю, чем руководствовались в СБР, чем руководствовался тренерский штаб, но это очень преждевременное решение. Пусть даже этот состав, но пусть его объявят недели за две-полторы до начала Кубка мира. Но нельзя же это делать за два месяца. Это несерьезно. Не знаю, может быть, у них есть веские основания для такого решения. Может, мы все чего-то не знаем. Но опять же со стороны кажется, что это очень преждевременно. Столько воды за это время утечь может», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
Ранее сегодня, 29 сентября, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав национальной команды на первый этап Кубка мира.
В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё одно вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. В сезоне-2020/2021 лучшим среди россиян оказался Логинов, который заработал 541 очко и занял 17-е место в личном зачёте. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, на счету которого 1052 очка.
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