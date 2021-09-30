Т. Бё — о ЧМ-2020: я бы смирился с бронзой в спринте. Но этот мошенник Логинов взял золото
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Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё поделился эмоциями от завоевания четвёртого места в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года. Золото в том спринте завоевал биатлонист сборной России Александр Логинов, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг.
«Я был зол не поэтому. Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел лыжник, который не заслужил быть здесь.
Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах», — приводит слова Бё Dagbladet, ссылаясь на его слова из автобиографической книги.
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