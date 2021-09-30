Чепиков отреагировал на слова Тарьея Бё о «мошеннике» Логинове

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове. Ранее Бё, комментируя своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что смирился бы с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.
«Я считаю, что нельзя обвинять спортсмена по каким-либо прошлым причинам, Александр отбыл допинговое наказание. Тарьей Бё не вправе высказывать негативную реакцию в адрес Логинова. У него сейчас берут допинг-тесты чаще других спортсменов, поэтому о справедливости результата не может быть и речи. Не ему решать, кто должен был быть на первом месте.
Есть результат, анализ допинг-контроля, поэтому здесь не должно быть никаких обсуждений. Не знаю, смирился он с этим поражением или нет, но я считаю, что это неправильно — делать такие высказывания. Пусть он тогда становится спортивным чиновником и определяет правила», — цитирует Чепикова Sport24.
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