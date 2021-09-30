«Мне некомфортно, когда много обслуги». Шашилов — об отсутствии тренера по стрельбе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал то, что в настоящий момент в женской национальной команде нет тренера по стрельбе. Ранее эту должность занимал Алексей Волков, в мае 2021 года он ушёл с поста, который продолжается оставаться вакантным.

«Не думаю, что нам нужны ещё люди, перегибов быть не должно. Мне неудобно и некомфортно, когда много обслуги. Не надо делать из этого проблему. А если люди на диване что-то говорят — пусть говорят», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. Главными соревнованиями сезона-2021/2022 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.