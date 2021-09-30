Драчёв отреагировал на слова Тарьея Бё о допинге у Логинова

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове.
Ранее Бё, вспоминая в автобиографии своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что смирился бы с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.
«История старая, зачем её поднимать. Так можно вспомнить и 2009 год, когда перебегали с места на место в Корее. Тогда вроде как и Чудов, и Бьорндален были правы, но судьи были более благосклонны к норвежцу, отдав победу именно ему.
Александр же в той гонке выиграл уверенно, стрелял хорошо, бежал прекрасно. Может быть, на тот момент он и не был лидером в мировом биатлоне, но конкретно в тот день он честно выиграл чемпионат мира. Хотят вспоминать, пусть вспоминают, нам на это нечего обращать внимания», — приводит слова Драчёва Metaratings.ru.
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