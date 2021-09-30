«Идёт намеренное давление перед Олимпиадой». Журова — о словах Т. Бё о Логинове

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове.

Ранее Бё, вспоминая в автобиографии своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что готов был смириться с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.

«Идёт намеренное давление перед Олимпийскими играми. К сожалению, когда происходят какие-то события с иностранными спортсменами, об этом не вспоминают. Почему-то никто не называет таких людей мошенниками. А стоит россиянину получить «красный флажок» в системе ADAMS за неявку на сдачу допинг-пробы, как его моментально начинают обвинять в употреблении запрещённых препаратов. Какой бы это ни был вид, отношение к нашим атлетам стереотипное. Увы, России ещё долго это терпеть. И ладно, если человека уличили в нарушении, но случается и такое, когда страдают ни в чём не повинные люди, как, например, Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио. Это психологическое давление.

Надеюсь, отечественные биатлонисты читают меньше прессы и наших комментариев, а больше тренируются, поскольку до Олимпиады в Пекине осталось не так много времени. Важно, чтобы Логинов не думал о различных заявлениях соперников. Выходя на старт, ни в коем случае нельзя размышлять о том, кто и что о тебе сказал. Лучше доказывать всё чистотой своих проб и прекрасными результатами. Это станет лучшим доказательством того, что наша страна давно очистилась от допинга. И пусть остальные попробуют похвастать тем же без астмы и прочих болезней», — приводит слова Журовой RT.