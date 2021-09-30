«Лучшая защита — это нападение». Васильев — о словах Т. Бё о Логинове

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове.

Ранее Бё, вспоминая в автобиографии своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020 года, заявил, что готов был смириться с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.

«Норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу. Его же бедного отправляют на допинг-контроль в десять раз больше, чем их. А они всё равно не смогли обыграть Сашу на чемпионате мира. Отсюда и такие эмоции, ведь не помогли даже их терапевтические исключения. Думаю, в этом плане норвежцы вообще недалеко ушли от Симоны Байлз.

Поведение Тарьея Бё — из серии «лучшая защита — это нападение». Норвежцы не могут не понимать, что, пользуясь терапевтическими исключениями и употребляя огромное количество препаратов, они сами ставят себя под удар. А для того чтобы отвести внимание от своих а-ля чемпионов, нужно создать образ врага. Ровно поэтому акцент смещается на Логинова. Почему они с такой же ожесточённостью не ругали Терезу Йохауг или Мартина Йонсруда Сундбю, которые тоже отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил? Было бы здорово, если бы норвежцы опубликовали полный список препаратов, которые употребляют исходя из терапевтических исключений. Но они этого не делают, ссылаясь на врачебную тайну. Проглядываются явные мошеннические уловки. Но всё тайное рано или поздно становится явным. Через какое-то время мы обязательно узнаем, какие лекарства помогали им завоёвывать такое количество наград высшей пробы», — приводит слова Васильева RT.