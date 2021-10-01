Максим Чудов ответил Тарьею Бё на его слова о «мошеннике» Логинове
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бё о чемпионе мира 2020 года в спринте Александре Логинове. Ранее норвежец, комментируя своё четвёртое место в спринте на ЧМ-2020, заявил, что смирился бы с бронзой, но «мошенник Логинов», который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, взял золото и отодвинул его на четвёртую строчку.
«Что значит «мошенник выиграл золото»? Спортсмена до старта допустили, он же бежал со всеми. В чём тогда вопрос? Значит, нужно было лучше тренироваться Тарьею Бё, чтобы сейчас такое не говорить», — приводит слова Максима Чудова Metaratings.
Ранее слова Бё оценил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
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