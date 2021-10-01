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Тарьей Бё объяснил, почему не может забыть, как Логинов оставил его без медали ЧМ-2020

Тарьей Бё объяснил, почему не может забыть, как Логинов оставил его без медали ЧМ-2020
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Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё объяснил, почему не смог не рассказать о своих чувствах после четвёртого места в спринте на чемпионате мира 2020 года в автобиографии.

Победу тогда одержал Александр Логинов, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг, и именно результат россиянина оставил Бё-старшего без медали.

«Когда я потерял медаль чемпионата мира, мне захотелось поделиться своими сокровенными мыслями по этому поводу. Для меня всегда важно быть честным и говорить то, что думаю. И я почувствовал поддержку в этом.

Я достаточно последователен, что легко заметить со стороны. Мы, спортсмены, часто собираемся вместе, и мы очень озабочены тем, чтобы все соревновались на равных. Когда люди умышленно обманывают, у нас несколько иное мнение, чем то, что прописано в решении суда.

Мы с братом поддерживаем только чистый спорт. Когда кто-то не разделяет эту позицию, нам трудно быть побеждёнными такими соперниками», — приводит слова Тарьея Бё Dagbladet.

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